Jupiler Pro League - Charleroi se fait corriger par le Cercle de Bruges et s'enfonce dans la crise

(Belga) Le Sporting Charleroi s'est incliné 4-1 au Cercle de Bruges vendredi lors du premier match de la 14e journée de Jupiler Pro League. C'est le quatrième match de suite sans victoire pour les Zèbres qui restent sur un bilan 4 sur 21 en championnat.

En première période, les Zèbres ont dû faire face à plusieurs désillusions. D'abord avec un but annulé à cause d'un hors-jeu (9e), ensuite avec un contact dans la zone de réparation adverse que l'arbitre a décidé de ne pas siffler (16e). Le Cercle s'est également occasionné une frayeur avec Kevin Denkey qui est resté au sol pendant de longues minutes (25e). Néanmoins, le joueur s'est relevé et a participé quelques minutes plus tard à une action collective finalisée par un but de Ayase Ueda (32e, 1-0). Charleroi a ensuite l'occasion d'égaliser mais Adem Zorgane a manqué un penalty (43e). Après la pause, Ueda, qui était dans un grand jour, a de nouveau trouvé les filets de Pierre Patron et a doublé la mise (57e, 2-0). Dans la dernière demi-heure, Charleroi a obtenu un deuxième penalty, transformé cette fois-ci par Daan Heymans (67e, 2-1). Quelques minutes plus tard, le Cercle a mis fin aux espoirs d'égalisations du RCSC avec une frappe Yann Gboho (73e, 3-1). Emilio Kehrer a conclu le festival des buts avec une dernière réalisation (89e, 4-1). Au classement, les Zèbres descendent d'une place et prennent la 11e place du classement provisoire avec 16 points. Le Cercle pointe deux rangs plus haut avec 18 unités. (Belga)