C'est ce qu'on appelle un carton: Thibaut Courtois élu meilleur gardien du monde... avec 97% des voix

C'est un carton incroyable. Thibaut Courtois a remporté cette semaine le trophée Yachine, l'équivalent du Ballon d'Or pour les gardiens. Le Diable Rouge a été plébiscité sans grande surprise, mais ce samedi, France Football a dévoilé les détails de chaque votant. 93 journalistes ont été consultés dans chaque catégorie.

On découvre que Courtois a fait l'unanimité, en récoltant la première place dans 97% des votes. Seuls trois pays ne l'ont pas mis en tête de leur classement, à savoir la Bolivie, la Guinée-Equatoriale et la Slovénie. Au Ballon d'Or aussi, Karim Benzema s'est régalé, en obtenant 98,5% des votes favorables. C'est le deuxième écart de voix le plus important de l'histoire de la discipline, derrière Ronaldo en 2016.

Domination à outrance.