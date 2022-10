Gabriella Willems en finale à Abou Dhabi

(Belga) Gabriella Willems s'est qualifiée pour la finale du tournoi du Grand Chelem d'Abou Dhabi, samedi aux Emirats arabes unis, deux semaines après les championnats du monde de judo.

La Liégeoise, 25 ans, 33e mondiale des moins de 70 kg, a remporté ses quatre premiers combats, face à Fai Alsulbud, 21 ans, d'Arabie Saoudite, non classée, au premier tour après 16 secondes à peine, contre la Slovène Anka Pogacnik, 30 ans, 19e mondiale, ensuite. En quarts de finale, Gabriella Willems a sorti l'Israélienne Maya Goshen, 22 ans, 27e mondiale, et en demi-finales l'Italienne de 20 ans, Martina Esposito (IJF 51). En finale, la Belge sera opposée à la Grecque Elisavet Teltsidou (IJF 36) pour tenter de décrocher une troisième médaille en Grand Chelem. Cinquième à Tel Aviv en février 2021, Gabriella Willems était montée sur la 3e marche du podium un mois plus tard à Tbilissi. En 2020, elle avait décroché l'argent à Dusseldorf. Revenue à la compétition fin avril à l'Euro après une absence d'un an en raison d'une opération au genou, Gabriella Willems avait été éliminée au 2e tour aux Mondiaux de Tachkent. En moins de 81kg samedi encore, Sami Chouchi, 29 ans, 8e mondial, exempté du premier tour, a battu au second le jeune Néo-Zélandais de 21 ans, Maarten De Ridder (IJF 236) avant de chuter face à l'Espagnol Jose Maria Mendiola Izquieta (IJF 115), 26 ans, au 3e tour. Sami Chouchi avait été battu il y a deux semaines au championnat du monde par le Japonais Takanori Nagase, 16e mondial et champion olympique, au troisième tour aussi. Vendredi, Jorre Verstraeten, 24 ans, 4e mondial, avait effectué le même parcours en moins de 60kg, battu au troisième tour. Dimanche, Sophie Berger (IJF 63) en -78 kg et Karel Foubert (IJF 129) en -90 kg monteront sur les tatamis. (Belga)