Rennes et Genesio espèrent le retour de Jérémy Doku jeudi en Europa League

(Belga) Le Stade rennais se rendra à Angers dimanche, pour la douzième journée de Ligue 1. L'entraîneur rennais, Bruno Genesio, ne pourra pas faire appel à Jérémy Doku, blessé, qui devrait reprendre l'entraînement collectif lundi. Il pourrait ensuite faire son retour jeudi prochain, à l'occasion du match d'Europa League à Fenerbahçe.

Doku, 20 ans, a souffert à plusieurs reprises de blessures musculaires au cours des derniers mois. Il n'a participé qu'à six matchs pour Rennes cette saison, parmi lesquels une seule titularisation. Sa dernière apparition remonte au 1er octobre, lorsqu'il est monté au jeu au cours d'une victoire 1-3 à Strasbourg. Il a également joué deux fois 45 minutes pour les Diablotins, fin septembre, contre les Pays-Bas (défaite 1-2) et la France (match nul 2-2). "Il est prévu que Jérémy reprenne l'entraînement avec le groupe lundi et se prépare pour le déplacement en Turquie", a déclaré Genesio en conférence de presse vendredi. Doku espère toujours être sélectionné pour la Coupe du monde au Qatar, qui débutera le 20 novembre prochain. L'ailier virevoltant s'était distingué l'an dernier en quart de finale de l'Euro contre l'Italie, futur championne d'Europe (défaite 2-1), mais il n'a plus fait partie de l'équipe du sélectionneur national Roberto Martinez depuis lors en raison de blessures. Rennes est 5e de la Ligue 1 après 11 journées, avec 21 points. En Europa League, les Bretons sont 2es du groupe B, avec 10 points après quatre journées, à égalité de points avec le leader Fenerbahçe. (Belga)