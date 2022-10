Les Belges à l'étranger - Match nul pour Casteels, Bornauw et Wolfsbourg à Leverkusen

(Belga) Samedi après-midi, Wolfsbourg, avec Koen Casteels et Sebastiaan Bornauw, a été tenu en échec sur le terrain du Bayer Leverkusen, 2-2, pour la 11e journée de Bundesliga.

Après un pénalty manqué en faveur des locaux (10e), Moussa Diaby s'est racheté en ouvrant le score à la 17e minute. Les Loups ont réussi à égaliser avant la demi-heure, grâce à un but contre son camp d'Andrich (28e). En deuxième période, Arnold a donné l'avantage aux visiteurs sur pénalty (53e), mais Frimpong a scellé le score final à 2-2 à un quart d'heure du terme (76e). Koen Casteels entre les perches et Sebastiaan Bornauw en défense centrale étaient tous les deux titulaires pour Wolfsbourg. Si Casteels a disputé toute la rencontre, Bornauw a été remplacé à la 90e minute par Lacroix. Dans le même temps, Dortmund a remporté une victoire éclatante contre Stuttgart, 5-0. Les buts de Bellingham (2e et 53e), Sule (13e), Reyna (44e) et Moukoko (72e) ont permis au BVB d'écraser son adversaire du jour. Thorgan Hazard, sur le banc en début de match, est monté au jeu à la place d'Adeyemi (66e) pour disputer quelque 25 minutes de jeu. Victime d'une fracture, Thomas Meunier n'était pas présent dans l'effectif jaune et noir et sera absent jusqu'à la trêve de la Coupe du monde. Au classement, Dortmund (19 points) est 4e à 4 points du leader, l'Union Berlin, qui compte un match de moins. Wolfsbourg (11 points) est 13e, deux points devant Leverkusen, 14e. Stuttgart est barragiste, en 16e position avec 8 points.