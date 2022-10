Les Belges à l'étranger - Manchester City prend le dessus sur Brighton, De Bruyne et Trossard buteurs

(Belga) Samedi, à l'occasion de la 13e journée de Premier League, Kevin De Bruyne et Leandro Trossard s'affrontaient dans un match qui a vu les Skyblues triompher 3-1 avec un but de chacun des deux Diables Rouges.

En première période, City semblait avoir la victoire en poche après un doublé de l'inévitable Erling Haaland, dans le jeu puis sur pénalty (22e et 43e). C'était sans compter sur Leandro Trossard, qui a décoché un coup de canon depuis son flanc gauche pour transpercer les filets défendus par Ederson (53e). Alors que la pression de Brighton se faisait de plus en plus forte, Kevin De Bruyne a sorti de son chapeau une frappe lumineuse des vingt mètres, qui est allée se loger dans la lucarne d'un Sanchez impuissant (75e), répondant ainsi à son compatriote et scellant la victoire des Skyblues. Les deux Diables Rouges, Kevin De Bruyne et Leandro Trossard, se sont donnés la réplique pendant toute la rencontre, restant sur la pelouse jusqu'au coup de sifflet final. Amadou Onana était lui aussi titulaire pour Everton, qui a remporté une large victoire, 3-0, contre Crystal Palace. Calvert-Lewin (11e), Gordon (63e) et McNeil (84e) ont participé au succès des Toffees. Onana a quant à lui disputé 78 minutes de jeu avant d'être remplacé par Garner. Au classement, City revient à 1 point d'Arsenal, en tête avec 27 points et un match de moins. Brighton enchaîne un cinquième match consécutif sans victoire et se retrouve 8e avec 15 points. Everton revient avec sa victoire à hauteur de Crystal Palace avec 11 points. Les Toffees sont 11es, avec un match de plus que les Eagles, 12es.