DP World Tour - Paul Yannik et Ryan Fox se partagent la tête à l'Open de Majorque après le 3e tour

Paul Yannik et Ryan Fox se partagent la tête de l'Open de Majorque de golf, épreuve du DP World Tour dotée de 2.000.000 dollars, après le 3e tour samedi à Palme de Majorque en Espagne.

Yannik a rendu une carte de 62 coups avec trois birdies et trois eagles tandis que Fox a réalisé six birdies pour une carte de 65 coups. Avec un total de 197 coups, seize sous le par, l'Allemand et le Néo-Zélandais comptent deux coups d'avance sur les Anglais Marcus Armitage et Dale Whitnell.