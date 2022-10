WTA Rouen - Maryna Zanevska se qualifie pour sa première finale de l'année

(Belga) Maryna Zanevska s'sst qualifiée pour la finale du tournoi WTA 125 de Rouen, une épreuve sur surface dure dotée de 115.000 dollars, samedi en France.

Zanevska, 85e mondiale et tête de série N.7, s'est imposée en trois sets 4-6, 7-6 (7/4), 6-1 contre la Russe Kamilla Rakhimova (WTA 121). La rencontre a duré 2 heures et 21 minutes. Zanevska, naturalisée belge en 2016, va disputer en France la 2e finale de sa carrière sur le circuit, la première cette saison. En 2021, elle avait remporté le tournoi WTA 250 de Gdynia en Pologne. Au premier tour, Maryna Zanevska avait surpris l'ancienne numéro 5 mondiale, l'Italienne Sara Errani (WTA 106) en trois sets - 7-5, 6-7 (4/7), 7-5 - et 2 heures 49 minutes. En finale, la numéro 3 belge défiera la Suissesse Viktorija Golubic, 90e mondiale et tête de série N.5, qui a remporté l'autre demi-finale contre la Russe Varvara Gracheva en deux sets: 7-6 (7/2), 6-3. (Belga)