Les Belges à l'étranger - Waalwijk et ses Belges s'inclinent à domicile face à l'ogre ajacide

(Belga) Le RKC Waalwijk a concédé la défaite, 1-4, face à l'Ajax Amsterdam, dans le cadre de la 11e journée d'Eredivisie. Au total, cinq Belges étaient présents sur la pelouse et sur le banc du côté des locaux.

Avec trois Belges présents dès le coup d'envoi sur la pelouse, et deux de plus sur le banc, l'équipe du RKC Waalwijk était teintée de noir-jaune-rouge avant d'affronter l'Ajax, leader d'Eredivisie. Après un but refusé pour hors-jeu de Kramer, les locaux ont dû concéder l'ouverture du score de Berghuis (22e) avant de répliquer avec un but de Clement (40e). En deuxième période, l'équipe de Waalwijk a perdu le contrôle de la rencontre, s'inclinant devant le deuxième but de Berghuis (53e) et un autre doublé inscrit par Brobbey (62e et 81e). Shawn Adewoye et Thierry Lutonda étaient tous les deux titulaires au sein de la ligne défensive et ont disputé toute la rencontre, tandis que Dario Van den Buijs, qui a débuté à leurs côtés, a été remplacé par un autre Belge, Zakaria Bakkali, à la 77e minute. Adewoye a écopé d'une carte jaune en deuxième période (58e), et Sebbe Augustijns est resté sur le banc pendant toute la rencontre. Au classement, l'Ajax consolide sa place de leader avec 28 points en 11 rencontres. Waalwijk, qui a réussi un bon début de saison, n'a empoché que 5 points sur les quatre dernières rencontres. L'équipe aux accents belges est actuellement 8e d'Eredivisie avec 14 points.