Les Belges à l'étranger - Avec Batshuayi, Fenerbahçe remporte son derby face à Basaksehir et s'empare de la tête

(Belga) Samedi soir, Fenerbahçe s'est imposé face à Basaksehir, 1-0, pour la 11e journée de Super Lig. Cette victoire permet au Fener' de prendre la tête du classement du championnat turc, après une série de trois victoires consécutives.

Dans une rencontre globalement dominée par Fenerbahçe, il a fallu attendre la 84e minute et le but de Diego Rossi en faveur des locaux pour que les deux équipes soient départagées. Michy Batshuayi, qui était titulaire pour le Fener', a manqué l'occasion de marquer un but pour la cinquième rencontre consécutive alors qu'il avait été buteur lors des deux derniers matchs de championnat et les deux derniers matchs d'Europa League. Il a été remplacé à la 74e minute par le buteur du jour. Après 10 rencontres, Fenerbahçe est en tête de la Super Lig avec 23 points, devant l'Adana Demirspor (21 points). Basaksehir se voit distancé par le Fener' et compte désormais 3 points de retard sur la tête. (Belga)