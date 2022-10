European Open - Felix Auger-Aliassime vise le titre à Anvers: "Je vais faire de mon mieux"

(Belga) Félix Auger-Aliassime (ATP 10) va disputer sa 4e finale de l'année à l'European Open le tournoi ATP 250 d'Anvers, joué sur surface dure et doté 648.130 euros, après sa victoire contre le Français Richard Gasquet en demi-finale samedi à la Lotto Arena. "Je vais faire de mon mieux pour gagner le tournoi", a réagi le Canadien après la rencontre.

"Cette qualification en finale me fait du bien", a confié Auger-Aliassime. "Je suis content de mon match et soulagé de me qualifier pour la finale. Il y avait une chouette ambiance dans la salle, je veux remercier les fans belges pour leur soutien. J'ai aussi vu de nombreux enfants enthousiastes dans les tribunes, c'est chouette de pouvoir jouer devant eux." En finale, Auger-Aliassime, 22 ans, sera opposé à l'Américain Sebastian Korda 36e mondial, qui s'est imposé en trois sets 6-7 (4/7), 6-3, 7-6 (7/4) face à l'Autrichien Dominic Thiem, 132e mondial, ancien N.3 mondial et vainqueur de l'US Open en 2020. "Le fait qu'il a joué une finale récemment (à Gijon dimanche dernier, ndlr) montre qu'il est dans une bonne dynamique. C'est un joueur fantastique. Je vais faire de mon mieux pour gagner le tournoi mais je devrai jouer mon meilleur tennis", a conclu le Canadien.