Un point de haute lutte: réduit à 10, l'Union arrache un nouveau partage contre Bruges

Avec 5 victoires consécutives en championnat, l’Union est sur une bonne série. Mais ce samedi soir, le club bruxellois affrontait Bruges, notamment boosté mentalement par une campagne de Ligue des Champions admirable.

Et il valait mieux ne pas arriver en retard au stade. Après seulement 30 secondes, Skov Olsen ouvrait la marque pour donner aux Bruxellois un aperçu de ce qui les attendaient. La situation s’est aggravée au quart d’heure, lorsque Vanaken doublait la mise sur penalty, avec une rouge pour Adingra après consultation du VAR, le joueur unioniste étant considéré comme dernier homme.

A 10 et pourtant bien dans son match, l’Union va être récompensé juste après la demi-heure, avec un but de Burgess, bien trouvé sur corner. Mais après la pause, les Brugeois vont doucement poser le pied sur le ballon et tenter de maîtriser le tempo de la partie.

Mais à 10 minutes du terme, l’Union a à nouveau fait parler la force mentale du groupe. Nieuwkoop égalise et met la pression sur des Brugeois surpris par ce retour. C’est au duel physique qu’a tourné la fin de rencontre.

Avec ce partage de haute lutte, l’Union est quatrième, avec 29 points, le même bilan comptable que Bruges.