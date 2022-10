Les Belges à l'étranger - Sans Eden Hazard, le Real Madrid bat le FC Séville pour le retour de Thibaut Courtois

(Belga) Pour le retour de Thibaut Courtois dans les buts, le Real Madrid s'est imposé 3-1 contre le FC Séville pour le compte de la 11e journée du championnat d'Espagne de football samedi. Courtois a joué l'entièreté de la partie pour le Real tandis qu'Eden Hazard, côté madrilène, et Adnan Januzaj, côté sévillan, ont suivi la rencontre depuis le banc.

Avant le début de la rencontre, Courtois s'est vu remettre son Trophée Yachine de meilleur gardien de l'année des mains d'Iker Casillas tandis que le Français Karim Benzema a présenté son Ballon d'Or, reçu lundi dernier, au public madrilène. De quoi motiver leurs équipiers avec l'ouverture du score de Luka Modric après cinq minutes de jeu. Séville a réagi après la pause et inscrit le but égalisateur via Erik Lamela (54e). Le Real a finalement émergé en fin de match avec deux buts en deux minutes venus des pieds de Lucas Vazquez (79e) et Federico Valverde (81e). Au classement, le Real Madrid reste en tête de la Liga avec 31 points, six de plus que le FC Barcelone qui compte un match de moins. Séville reste 14e avec 10 points. En France, Loïs Openda a joué 57 minutes dans la victoire 0-1 de Lens à Marseille. Les Sang et Or ont inscrit le seul but de la partie à la 78e minute via David Pereira Da Costa. Un succès qui permet à Lens de s'emparer provisoirement de la 2e place de la Ligue 1 avec 27 points, cinq de moins que le PSG. Marseille est 4e avec 23 points. (Belga)