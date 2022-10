Jessica Pegula en finale à Guadalajara, l'autre demi-finale se poursuivra dimanche

(Belga) L'Américaine Jessica Pegula s'est qualifiée pour la finale du tournoi de tennis WTA 1000 de Guadalajara en battant la Bélarusse Victoria Azarenka, samedi au Mexique.

Pegula, 5e mondiale et tête de série N.3, s'est imposée 7-6 (7/3), 6-1 en 1h29 face à la 37e mondiale. Pour sa 5e finale sur le circuit, l'Américaine, 28 ans, tentera d'aller chercher un second titre WTA après sa victoire à Washington en 2019. L'autre demi-finale, entre la Grecque Maria Sakkari et la Tchèque Marie Bouzkova (WTA 38), a été suspendue et reportée à dimanche après le premier set en raison des pluies provoquées par l'ouragan Roslyn, qui s'approche de la côte occidentale du Mexique. Sakkari, 6e mondiale et tête de série N.4, a remporté ce premier set 7-5. "La demi-finale se poursuivra demain (dimanche) à 20h00 (13h00 locales)", a déclaré le service de presse du tournoi. La finale du simple se disputera après minuit (18h00 heure locale). (Belga)