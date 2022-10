Fem van Empel remporte sa 3e victoire : "J'ai attendu le dernier tour pour me lancer"

(Belga) Fem van Empel (Pauwels Sauces Bingoal), a remporté la 3e manche de la Coupe du monde de cyclocross dimanche à Tabor en République Tchèque, sa 3e victoire en trois courses pour conserver la tête du classement général.

"Après mon retour des États-Unis, j'ai souffert du décalage horaire cette semaine", a expliqué. Van Empel, 20 ans. "J'ai été prudente par ce que la forme n'était pas optimale. Le seul endroit où je pouvais tenter quelque chose était la montée. J'ai attendu le dernier tour pour me lancer et cela s'est avéré être la bonne stratégie. Même si je n'ai dormi que deux heures pendant les trois derniers jours, j'ai réussi à faire la grasse matinée ce matin et ça a fait des merveilles. Après la montée, il y avait une descente un peu dangereuse où vous ne pouviez absolument pas faire d'erreur, sinon votre course était terminée. Au passage de la station technique, j'ai vu sur le grand écran que j'avais déjà un écart raisonnable. Cela m'a donné des ailes et m'a permis de tenir jusqu'à la ligne d'arrivée." (Belga)