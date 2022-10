Eli Iserbyt décroche un troisième succès de rang en Coupe du monde à Tabor

(Belga) Vainqueur des deux premières manches aux Etats-Unis, à Waterloo et Fayeteville, Eli Iserbyt a aligné une troisième victoire de suite en Coupe du monde de cyclocross, dimanche à Tabor en République tchèque.

Iserbyt s'est imposé en solitaire devant le champion d'Europe néerlandais Lars van der Haar, qui échoue à 5 secondes. Michael Vanthourenhout prend lui la 3e place à 26 secondes devant Laurens Sweeck, 4e à 32 secondes, et Quinten Hermans, 5e à 43 secondes. Au classement de la Coupe du monde, Iserbyt assure sa première place avec un maximum de 120 points devant Laurens Sweeck, 2e avec 82 points, et Michael Vanthourenhout, 3e avec 72 points. Chez les dames, Fem Van Empel s'est offert une 3e victoire en trois courses emmenant trois de ses compatriotes dans son sillage. Fem Van Empel (Pauwels Sauzen-Bingoal), 20 ans, s'est en effet imposée devant Puck Pietersen, 20 ans aussi, 2e et Annemarie Worst. Denise Betsema est 4e. Seule la Hongroise Kata Blanka Vas, 5e, est parvenue à s'immiscer entre les Néerlandaises qui trustent presque entièrement le top 9. Première belge, Marion Norbert Riberolle est 12e. Laura Verdonschot termine 18e. Au classement de la Coupe du monde, Fem Van Empel, qui signe sa 5e victoire de la saison avec des succès aussi à Kruibeke et Beringen, a déjà pris le large avec un maximum de 120 points pour 71 à Annemarie Worst et 70 à Ceylin del Carmen Alvarado, 6e à Tabor. Première belge, Marion Norbert Riberolle est 26e (14 points).