"Il n'est pas parfait, il le sait": le drôle de message envoyé par Pep Guardiola à Kevin De Bruyne

Manchester City s'est offert le scalp de Brighton samedi. Les Skyblues ont pu dire merci à Kevin De Bruyne qui a évité une fin de match compliquée à son équipe.

Grâce à Erling Haaland, Manchester menait 2-0 à la pause. Après la reprise, Leandro Trossard a réduit l'écart et a redonné l'espoir à ses coéquipiers d'accrocher un résultat chez les champions en titre. Finalement, KDB a enterré les espoirs de ses adversaires en inscrivant un superbe but pour porter le score à 3-1 et éviter une grosse pression adverse dans les dernières minutes pour éviter le match nul.

Après la rencontre, Pep Guardiola était ravi de la victoire mais a lancé un message à son capitaine du jour.

"Kevin peut être meilleur. Il ne joue pas à son meilleur niveau, pas encore. Il a marqué un but fantastique mais il ne joue pas à son meilleur niveau", a lancé l'Espagnol. "Il le sait. Je n'ai pas besoin de lui dire. Il n'est pas parfait, il le sait", ajoute l'entraîneur en reconnaissant que le but du Belge est "exceptionnel".

"Grâce à lui, nous n'avons pas souffert dans les 15-20 dernières minutes quand le jeu était plus ouvert", a remercié le tacticien.

"Le tournant de la deuxième mi-temps a été quand Riyad Mahrez a eu cette occasion, qu’il ne rate pas normalement. Mais c'est le football, ça arrive. Une minute plus tard, nous avons encaissé un but. À ce moment-là, ils étaient meilleurs, et Kevin a réalisé une action magistrale pour que nous gagnions le match", a conclut l'ancien coach du Barça et du Bayern Munich.