European Open - Felix Auger-Aliassime s'impose à l'European Open d'Anvers

Felix Auger-Aliassime s'est adjugé la 7e édition de l'European Open. Le Canadien, 10e mondial et tête de série N.2, s'est imposé 6-3, 6-4 en 1 heure et 24 minutes face à l'Américain Sebastian Korda 36e mondial, dimanche à la Lotto Arena en finale du tournoi ATP 250 d'Anvers, joué sur surface dure et doté 648.130 euros.

Felix Auger-Aliassime, 22 ans, disputait dimanche la 12e finale de sa carrière, la 4e cette année. Il a enlevé dans la Métropole son 3e titre sur le circuit après ceux glanés à Rotterdam, en février dernier, et Florence, dimanche dernier. Cette année, il a perdu une seule finale, à Marseille en février. Sebastian Korda, 22 ans également, se retrouvait pour la 4e fois de sa carrière en finale. Le fils de l'ancien N.2 mondial Petr Korda, battu pour la 2e fois en finale cette année après Gijon, a conquis son seul titre ATP l'année dernière à Parme. Felix Auger-Aliassime succède à l'Italien Jannik Sinner au palmarès du tournoi anversois.