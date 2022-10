Lorenzo Musetti bat Matteo Berrettini en finale à Naples

(Belga) Lorenzo Musetti s'est adjugé dimanche le tournoi ATP 250 de Naples. Le Toscan, 24e mondial et tête de série N.4, a battu Matteo Berrettini, 16e mondial et tête de série N.2, en deux sets 7-6 (7/5), 6-2 dans la finale 100 % italienne de ce tournoi joué sur surface dure et doté de 612.000 euros.

Musetti, 20 ans, disputait la deuxième finale de sa carrière sur le circuit. Il avait remporté la première en juillet à Hambourg, où il avait battu Carlos Alcaraz en finale. Matteo Berrettini, finaliste de Wimbledon en 2021, jouait lui la 12e finale de sa carrière, la 4e cette saison après Gstaad, Stuttgart et le Queen's. Le Romain de 26 ans compte sept titres à son palmarès, dont deux conquis cette année, à Stuttgart et au Queen's. (Belga)