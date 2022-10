ION Hockey League - Battu au Léopold, le Racing sort du top 4, l'Orée s'y replace

(Belga) Vainqueur 6-3 dans son derby ucclois face au Racing, le Léopold a accentué son avance en tête du championnat de division d'Honneur, dimanche au terme de la 9e journée d'ION Hockey League. Les joueurs d'Agustin Corradini comptent désormais 3 unités d'avance sur la Gantoise, qui a partagé 3-3 au Braxgata, et 5 sur le Dragons victorieux 3-0 de Louvain.

Cette 2e défaite successive du Racing fait sortir les champions de Belgique du top 4, les faisant reculer à la 7e place. Tout profit pour l'Orée et le Waterloo Ducks, qui se sont imposés respectivement 6-0 devant Uccle Sport et 1-6 à l'Old Club de Liège et qui se replacent aux 4e et 5e rangs du classement. Il n'y a pas eu de suspense à l'avenue Dupuich, puisque le Léo menait déjà 4-0 à la pause avec des buts de Tom Boon (3e), Tom Degroote (11e et 28e) et Gauthier Boccard (16e). Cédric Charlier eut beau réduire l'écart pour les Rats, Boon remit les pendules à l'heure avec deux nouveaux buts (47e et 55e), avant que Mathieu Weyers (56e) et Achille De Chaffoy (58e) n'atténuent quelque peu l'addition. Au classement, le Léopold, toujours invaincu, totalise 25 unités en 9 matches. La Gantoise reste dans la foulée en 2e position (22) devant le Dragons (20) et l'Orée (16). Le Watducks et le Braxgata suivent avec 15 points, devant le Racing, 7e (14), et l'Herakles, vainqueur 0-4 dimanche au Daring, 8e (12). En bas de classement, la relégation concerne 4 clubs: Uccle Sport (6), le Daring (4), Louvain (4) et l'Old Club (3). La 10e journée de championnat est programmée samedi 29 octobre, avant une trève de 15 jours qui permettra aux Red Lions et Red Panthers de disputer leur premier mini-tournoi de la nouvelle saison de Pro League contre l'Argentine et l'Allemagne.