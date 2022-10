European Open - Nouvelle défaite en finale pour Sebastian Korda

(Belga) Sebastian Korda a perdu une deuxième finale en l'espace d'un mois. Après sa défaite face à Andrey Rublev il y a deux semaines à Gijon, l'Américain, 36e mondial, s'est incliné 6-3, 6-4 face au Canadien Félix Auger-Aliassime (ATP 10) dimanche en finale de l'European Open, le tournoi ATP d'Anvers.

"Cela a été une super semaine, mais je suis quand même un peu déçu", a déclaré Sebastian Korda. Le fils de l'ancien vainqueur de l'Open d'Australie s'est hissé en finale pour la 4e fois de sa carrière en écartant le Russe Karen Khachanov (ATP 18/N.4), le Japonais Yoshihito Nishioka (ATP 39/N.8) et l'Autrichien Dominic Thiem (ATP 132) sur la surface dure de la Lotto Arena. Mais il a dû s'avoir vaincu face à Auger-Aliassime en finale. "Je dois avouer que Félix a joué un excellent tennis", avance Korda. "Je tiens à le féliciter pour sa victoire. "Il a été incroyablement fort au service, surtout dans le 2e set. Aujourd'hui, il était plus fort et plus affûté". Le joueur américain de 22 ans quitte toutefois Anvers "avec un sentiment positif". "J'ai beaucoup apprécié de jouer au tennis devant une salle comble. Quand on est en finale, on veut bien sûr toujours gagner, mais il doit y avoir un perdant. J'espère pouvoir continuer sur cette lancée et nouveau gagner bientôt. En principe, je vais maintenant jouer à Bâle. Je souffre un peu du bras, je fais d'abord le faire examiner". (Belga)