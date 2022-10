ATP Vienne - Sander Gillé et Joran Vliegen dans le tableau final à Vienne

(Belga) Sander Gillé et Joran Vliegen se sont hissés dans le tableau final du double au tournoi de tennis de Vienne, un tournoi ATP 500 sur surface dure doté de 2.349.180 euros, dimanche en Autriche.

La paire belge, éliminée cette semaine au premier tour à l'European Open d'Anvers, a battu 7-6 (7/0), 4-6 et 10/4 dans le super tie break le duo tête de série N.1 des qualifications composé du Bosnien Tomislav Brkic et de l'Equatorien Gonzalo Escobar. La rencontre a duré 1 heure et 34 minutes. Seuls Belges engagés dans la capitale autrichienne, Sander Gillé et Joran Vliegen affronteront lundi au 1er tour les Allemands Kevin Krawiets et Andreas Mies. (Belga)