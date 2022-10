CSI 4* El Jadida - Jérôme Guéry et Charlotte Philippe 5e et 6e de l'épreuve de Coupe du monde

(Belga) Jérôme Guéry, sur Azario Dinero, en Charlotte Philippe, avec Cacharel, ont terminé respectivement à la 5e et 6e place de l'épreuve de Coupe du monde d'équitation disputée dans le cadre du concours de saut d'obstacles international (CSI) quatre étoiles d'El Jadida dimanche au Maroc.

Lors du barrage, Guéry et Philippe ont hérité chacun de quatre points de pénalité pour terminer à la 5e et 6e place. La victoire est revenue au Marocain Abdelkebir Ouaddar (Istanbull) devant le Français Simon Delestre (I Amelusina) et l'Allemand David Will (Zaccorado Blue). Bart Clarys (Joie de Toulon) et Jose Thiry (Jalisco) n'ont eux pas réussi à se qualifier pour le barrage. Clarys a terminé 19e et Thiry a abandonné. (Belga)