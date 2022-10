WTA Guadalajara - Maria Sakkari rejoint Jessica Pegula en finale

(Belga) La Grecque Maria Sakkari, 6e mondiale, victorieuse dimanche de la Tchèque Marie Bouzkova (WTA 38) 7-5, 6-4, affrontera en finale du tournoi WTA 1000 de Guadalajara l'Américaine Jessica Pegula (5e), qui s'était défait samedi de la Bélarusse Victoria Azarenka (37e) 7-6 (7/3), 6-1.

La seconde demi-finale de ce tournoi joué sur surface dure et doté 2.527.250 dollars entre Sakkari et Bouzkova avait été suspendue samedi en raison des fortes pluies provoquées par le passage de l'ouragan Roslyn qui a touché la côte pacifique du Mexique, et reportée à dimanche. La finale ne se disputera pas avant 23h00 heure belge ce dimanche. (Belga)