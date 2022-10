Max Verstappen remporte la 33e victoire de sa carrière, Red Bull champion du monde des constructeurs

Max Verstappen (Red Bull) a remporté le Grand Prix des Etats-Unis de Formule 1, 19e des 22 manches du championnat du monde, dimanche sur le circuit des Amériques à Austin. Le Néerlandais a décroché son 13e succès de la saison, égalant le record de Michael Schumacher et Sebastian Vettel et offrant le titre des constructeurs à Red Bull. Lewis Hamilton (Mercedes) et Charles Leclerc (Ferrari) complètent le podium.

Parti en pole position, Carlos Sainz a été contraint à l'abandon dès le premier tour après un accrochage avec George Russell (Mercedes) dans le premier virage. Le Britannique a alors écopé d'une pénalité de cinq secondes.

La voiture de sécurité a fait une première apparition au 18e tour après une sortie de piste de Valtteri Bottas (Alfa Romeo). Alors que les voitures ont pu repartir au 22e tour, la voiture de sécurité a dû revenir immédiatement après un accrochage spectaculaire entre Fernando Alonso (Alpine) et Lance Stroll (Aston Martin), ce dernier étant contraint à l'abandon. La course a pu repartir normalement au 26e tour.

Verstappen a ensuite perdu sa première place au 36e tour après un passage au stand long de 11 secondes. Au 41e tour, Hamilton en a profité pour prendre la tête du Grand Prix mais Verstappen, 6e à la sortie des stands, est remonté pour reprendre la tête de la course au 50e tour.

Le Néerlandais a géré son avance pour s'imposer devant Hamilton et Leclerc. Avec sa 13e victoire de la saison, le natif d'Hasselt a égalé le record de victoires sur une saison qu'il co-détient désormais avec les Allemands Michael Schumacher et Sebastian Vettel.

Déjà assuré de son 2e titre de champion du monde, Verstappen offre aussi le titre mondial des constructeurs à Red Bull, le premier depuis 2013 après huit titres de rang pour Mercedes. Cette victoire est la 33e de la carrière de Verstappen, un chiffre symbolique puisque le Batave porte le numéro 33 sur sa voiture.