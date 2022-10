Challenger Pro League - Le Lierse se défait de Lommel et prend la tête du classement

(Belga) Le Lierse a pris la tête de la Challenger Pro League après sa victoire 3-1 contre Lommel dimanche en clôture de la 10e journée de l'antichambre de l'élite.

Lommel a pourtant pris le meilleur départ dans la partie via Alonso Martinez (14e). Après une interruption de quelques minutes à cause de la pluie qui s'est abattue sur la pelouse, le Lierse a réagi en inscrivant trois buts en cinq minutes via Thibaut Van Acker (30e), Nils Schouterden (31e) et Daan Vekemans (35e). Avec ce succès, les Lierrois prennent la tête de la Challenger Pro League avec 19 points, un de plus que Beveren et le RWDM. Lommel se classe 7e avec 12 points.