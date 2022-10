WRC - Ott Tänak et Hyundai se séparent

(Belga) Le pilote de rallye estonien Ott Tänak va quitter l'écurie Hyundai à la fin de la saison en cours du championnat du monde des rallyes WRC, mettant fin prématurément à son contrat, a annoncé l'écurie de Thierry Neuville dimanche.

Tänak, champion du monde WRC en 2019 alors qu'il pilotait pour Toyota, avait rejoint Hyundai la saison suivante. Il a remporté pour celle-ci cinq victoires, en montant sur le podium 15 fois. Au total, il compte 17 victoires en WRC. Il figure actuellement en 2e position du championnat du monde derrière le Finlandais Kalle Rovanperä, déjà couronné. Tänak, 35 ans, avait terminé 3e du championnat en 2020 et 5e en 2021. Hyundai a indiqué que la décision du pilote estonien avait été prise pour "raisons personnelles". Ses résultats pour Hyundai ont été relativement décevants alors que ce sont des pilotes Toyota qui ont été couronnés en 2020 et 2021 avec Sébastien Ogier puis Rovanperä cette année. Tänak a toutefois remporté trois épreuves cette saison, les rallyes d'Italie, de Finlande et de Belgique alors qu'il ne reste plus qu'une seule épreuve à courir au Japon à la mi-novembre. (Belga)