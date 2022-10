A 20 ans, Arnaud De Lie est le nouveau porte-drapeau du cyclisme wallon... mais aussi fermier: "La ferme c'est comme le sport, sans travail, il n'y a pas de résultats"

Si Remco Evenepoel et Wout Van Aert ont marqué la saison cysliste, un jeune coureur wallon a également fait parler de lui, il s'appelle Arnaud De Lie. Une semaine après la retraite de Philippe Gilbert, le jeune sprinteur s'affiche comme le nouveau porte-drapeau du cyclisme wallon. Rencontre.

Son cuissard et son maillot rangés dans l'armoire, Arnaud De Lie enfile ses bottes. La saison cycliste terminée, le jeune wallon retrouve les joies de la ferme familiale. "Elles n'ont pas toutes un prénom, mais certaines oui. Comme celle-ci, elle s'appelle Simone", dit-il en désignant le troupeau de vaches familial.

Un retour aux sources nécessaire après 180 jours d'entraînements et de courses, loin de chez lui. "Pour avoir des objectifs et rester motivé, il faut savoir rêvé, et c'est grâce à des moments, comme ici, à la ferme, qu'on a beaucoup de temps pour ça".

À la ferme, on devient sprinteur

Le travail a la ferme accompagne Arnaud depuis son enfance. Traitre les vaches deux fois par jour, ou aider son papa, l'exigence du métier d'agriculteur aide le jeune coureur dans sa carrière sportive. "Si tu t'entraines pas, tu n'as pas de résultats, et une ferme, si tu ne t'en occupes pas, rien ne va non plus".

La ferme, théâtre de ses premières courses avec son frère. "C'est ici que j'ai roulé mes premiers mètres et c'est grâce à ce terrain typique de ferme qu'on attrape de l'explosivité", sourit-il. "C'est la seule route plate de ma région, donc on peut dire que c'est ici que je suis devenu sprinteur !"

Age de 20 ans, De Lie a terminé sa première année professionnelle avec 9 victoires. De quoi rêver un peu plus : "Un tour des Flandres, ce serait bien qu'un Wallon gagne encore là-bas !"