Vente d'Anderlecht: Marc Coucke dément formellement son intention de vendre ses parts

Présent sur le plateau du RTL info 13h, Vincenzo Ciuro est revenu sur les incidents du Clasico entre le Standard et Anderlecht, dimanche soir.

Notre journaliste était présent au stade et a vécu au plus près les événements choquants qui se sont déroulés pendant et après le match.

Une situation qu'il qualifie "d'inévitable". "Les supporters anderlechtois ne se cachaient pas. Il y a un ras-le-bol grandissant qui est arrivé au fil des mois et l'action devait arriver. Le tout, c'était de savoir quand. (...) L'arbitre a bien géré ça, il a suivi la procédure. À un moment, c'était obligatoire d'arrêter le match parce que ça devenait dangereux. Il y avait des photographes, des caméramen, des enfants... Il aurait pu y avoir beaucoup plus de dégâts".

Au moment d'évoquer la situation dans laquelle se trouve désormais le Sporting après ces terribles événements, Vicenzo Ciuro avance la nouvelle exclusive suivante : Marc Coucke, le propriétaire du club bruxellois, voudrait vendre les parts qu'il détient.

"Marc Coucke pense, à l’heure actuelle, à revendre ses parts. Cela veut dire que l’on pourrait voir de nouveaux investisseurs dans le club. Le chaos s’est installé dans le club depuis son arrivée en 2017 et aujourd’hui, c’est la descente aux enfers", affirme-t-il.

Sûr de lui, notre journaliste persiste et signe : "Plusieurs sources nous ramènent à cette information : Marc Coucke se pose vraiment des questions et a déjà donné des coups de fils pour savoir s’il y avait des personnes intéressées par certaines pars du Sporting d’Anderlecht."

Marc Coucke dément

À la suite de la publication de notre article, la société Alychlo (société d'investissement appartenant à Marc Coucke) a souhaiter démentir l'information. Selon son patron, Mr Coucke n'aurait aucune intention de vendre le club.