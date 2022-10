"Je n'avais pas d'autres choix que de le limoger": le président d'Anderlecht revient sur le licenciement de Felice Mazzu (vidéo)

Felice Mazzu n'est plus l'entraîneur des Mauves depuis ce midi. Suite à ce licenciement, le président du Sporting d'Anderlecht, Wouter Vandenhaute, s'est exprimé à ce sujet lors d'une conférence de presse au Lotto Park.

"Le coach est limogé, car les résultats ne sont pas là. Dans un grand club, l'entraîneur sait qu'il doit amener des résultats. Felice Mazzu a compris que je n'avais pas d'autres choix que de le limoger", a expliqué le président. Il a cependant ajouté que les échanges s'étaient faits de manière "courtoise".

Mais l'ancien journaliste de 60 ans a également posé un constat : le RSCA est en crise. "Dirigeants, joueurs et supporters, nous devons tous nous regarder dans une glace", a-t-il asséné. "Il n'est pas devenu un mauvais entraîneur du jour au lendemain et cela veut dire qu'il n'est pas le seul fautif. C'est à nous de faire une analyse en interne, de trouver des solutions et tirer des conclusions".