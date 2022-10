Difficultés financières, défaites sur défaites: Anderlecht affiche son pire bilan depuis les années 30

Le club le plus titré de Belgique présente après 14 rencontres de Pro League son pire bilan chiffré depuis les années 30. Le club avait d’ailleurs été relégué à l’époque. Sur ses sept derniers matches, toute compétition confondue, Anderlecht a été battu six fois... Les Mauves ne se sont imposés que sur la pelouse de Malines.

En avril 2019, le Clasico entre le Standard et Anderlecht avait déjà été interrompu à cause de jets de fumigènes de supporters mauves... C’est Fred Rutten qui avait été limogé... Cette fois, c'est Felice Mazzu qui perd son poste. "Finalement, c'était devenu inéluctable vu les résultats sportifs et les défaits. 6 en 7 matches, 50% depuis son arrivée au club... Les moyens humains à sa disposition ne reflétaient pas les ambitions sportives du club. Felice Mazzu, c'était le choix du président Wouter Vandenhaute, c'est lui qui avait décidé d'aller chercher Felice Mazzu à l'Union. C'est aussi un échec retentissant pour le président du Sporting d'Anderlecht", avait confié ce dimanche Vincenzo Ciuro dans le RTL INFO 13h.

Le club a aussi d’énormes difficultés financières : il affiche une perte de 97 millions d’euros. "Le souci, c'est qu'Anderlecht n'a plus d'argent sans Marc Coucke qui a encore effectué une injection de capitale en décembre dernier : 42 millions d'euros. Sans cet apport financier, aujourd'hui, Anderlecht doit mettre la clef sous le paillasson", poursuit Vincenzo Ciuro.

Le milliardaire Marc Coucke a racheté le Sporting d’Anderlecht fin 2017 pour 80 millions d’euros. Mais en 5 ans, le club n’a remporté aucune coupe.