Un vent colossal: ce journaliste anglais se fait nier par Brad Pitt au GP des États-Unis (vidéo)

Brad Pitt était de passage à Austin ce week-end pour assister au GP des États-Unis. Et ce n'est pas pour rien, puisque l'acteur américain prépare un film sur la F1 en collaboration avec Lewis Hamilton. Il y a d'ailleurs rencontré de nombreux pilotes et directeurs d'équipe pour en savoir plus et continuer à préparer ce projet d'envergure.

Mais sur la grille, approcher Brad Pitt n'était pas facile. Martin Brundle, ancien pilote et consultant pour Sky F1, s'en est rendu compte lorsque l'acteur a décidé de le nier, refusant de lui répondre. "C'est un projet top secret", a-t-il uniquement répondu loin du micro.

Le journaliste a ensuite été gentiment écarté de Brad Pitt pour ne pas qu'il insiste.