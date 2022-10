"F*** les conservateurs": ce joueur de D5 anglaise insulte un parti politique sur ses chaussures (photos)

Le club de Ryan Reynolds, l'acteur hollywoodien, fait parler de lui en Angleterre. Le petit club gallois de Wrexham, qui évolue en D5, est en effet la cible de critiques après la publication d'une série d'images d'un de ses joueurs, Paul Mullin, qui va porter des chaussures un peu particulières dans les prochains jours.

Sur celles-ci, on voit une mention politique claire et nette: "Fuck les conservateurs". La FA va se saisir du dossier, alors que le règlement interdit tout message politique ou religieux de la part des joueurs. Le club aussi a regretté cette publication et assuré que le sujet serait traité en interne.