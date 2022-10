Pas de Goal Line Technology contre la Juventus: la boulette de Benfica qui a oublié de signaler des travaux

Le match de groupe H de la Ligue des Champions entre Benfica et la Juventus se jouera mardi soir (21h00) sans la technologie de la ligne de but, qui permet de savoir si le ballon a entièrement franchi la ligne de but ou non. La raison est une opération de maintenance des installations à l'Estadio da Luz.

Benfica est en train de remplacer les écrans géants du stade et d'installer un nouveau système de sonorisation. En raison de ces travaux, qui n'ont pas été signalés à l'UEFA, le système de technologie de la ligne de but ne pourra pas être utilisé. Pour avoir encore une chance d'atteindre les huitièmes de finale de la C1, la Juventus doit gagner cette rencontre. Le Paris Saint-Germain et Benfica ont 8 points après 4 matches, la Juventus et le Maccabi Haifa en possèdent 3.