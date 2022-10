Il se plante devant le but vide: ce joueur du Shakhtar s'offre l'un des ratés de la saison (vidéo)

Danylo Sikan va en faire des cauchemars ! Le joueur du Shakhtar a manqué une occasion en or en fin de match contre le Celtic, alors que les deux équipes étaient bloquées sur un score de 1-1.

Sur un contre, il a hérité d'un bon ballon dans le petit rectangle, avec un but vide. Mais il a manqué son contrôle et propulsé le cuir à côté du but, offrant là l'un des ratés de cette saison de Ligue des Champions.