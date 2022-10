Jupiler Pro League - Lamkel Zé va devoir s'excuser auprès des fans et des dirigeants de l'Antwerp

(Belga) La Comité disicplinaire pour le football professionnel a sanctionné mardi soir Didier Lamkel Zé pour les vidéos provocantes qu'il a diffusées sur Instagram, après le match Courtrai-Antwerp du 2 octobre comptant pour la 10e journée de championnat. Il s'est vu infliger une suspension de deux matches avec sursis. Il devra en outre organiser une rencontre avec les dirigeants de l'Antwerp (son ancien club) et ses supporters. Au cours de cet entretien, la lutte contre le racisme devra être rappelée et le Camerounais devra présenter ses excuses.

Après le match remporté 2-1 au cours duquel il a été victime d'insultes (racistes), Didier Lamkel Zé a fêté la victoire de manière exubérante dans le vestiaire. Il s'est filmé en train de dire "fuck you" et de lever son majeur aux "gens de l'Antwerp". Dans une zone de texte, il a également écrit "Fuck Antwerp". Dans un délai de 10 jours ouvrables, Lamkel Zé, qui s'est excusé lors de l'audience, devra entamer des discussions avec l'Antwerp et ses fans. Dans le cas contraire, un match supplémentaire de suspension avec sursis lui sera infligé. La commission a constaté que le Courtraisien n'a pas conservé son rôle exemplaire de footballeur professionnel. Cependant, le racisme et les insultes ont été pris en compte comme circonstances atténuantes.