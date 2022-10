"Je tiens à remercier la Belgique": le mot émouvant de Sergio Conceiçao sur ses années au Standard

Porto retrouvera le FC Bruges mercredi dans le cadre de la 5e journée de la Ligue des Champions. Les deux équipes s'étaient déjà affrontées le 13 septembre dernier au stade du Dragon de Porto, où les Blauw en zwart avaient fait sensation en venant s'imposer 0-4. Depuis, les Brugeois ont continué sur leur lancée et trônent en tête du groupe B avec 10 points et une qualification pour les 8e de finale de la C1 en poche. Les Portugais, 2e avec 6 points, doivent eux encore cravacher pour décrocher le second billet qualificatif pour les 8e de finale.

"Mon analyse n'a pas changé", a déclaré Sergio Conceição, l'entrâineur de Porto, mardi soir à Bruges lors de la traditionnelle conférence de presse de veille de match. "Les faits ont prouvé ce que j'avais dit avant le match à Porto. Bruges est une équipe avec une mentalité de gagnant, qui est habituée à gagner. Ils ont gagné trois des quatre derniers championnats. Ils ont un jeu intéressant, avec et sans ballon. Ils pressent haut et savent occuper les espaces. La preuve de leurs qualités, c'est qu'ils n'ont pas encore pris de but en Ligue des Champions".

L'ancien Standardman estime que son équipe devra jouer différemment qu'à l'aller. "Ce sera à nous de proposer un jeu différent qu'à l'aller", dit-il. "Le résultat du match aller n'est pas seulement dû au mérite de l'adversaire, c'était aussi de notre faute. Nous avons conscience de ce que nous devons faire".

Porto vient d'être battu 0-1 par Benfica vendredi dans "O Clássico", la grande affiche du foot portugais. "Bien sûr, nous préférerions avoir une semaine complète entre chaque match. Mais nous sommes habitués à ce calendrier avec des matches décisifs. La fatigue physique et mentale ne pourra pas être une excuse. Dans la meilleure compétition du monde qu'est la Ligue des Champions, la fatigue passe au second plan. Demain, ça sera un match complètement différent. Nous n'avons pas beaucoup d'expérience mais nous avons de la qualité. Si l'équipe joue bien, nous pourrons obtenir un bon résultat qui nous permettra d'aborder le dernier match (face à l'Atletico Madrid le 1er novembre à Porto, ndlr) avec la possibilité d'assurer notre qualification", a conclu Sergio Conceição, qui a conclu sa conférence de presse en remerciant la Belgique et le Standard, dont il a porté le maillot de 2004 à 2007.

"Je tiens à remercier la Belgique, un pays qui m'a accueilli de manière fantastique en tant que joueur, où j'ai été Soulier d'Or. C'est ici que j'ai commencé ma carrière d'entraîneur, j'ai toujours été traité de manière fantastique. Je tiens à remercier le Standard de Liège et la Belgique pour la manière dont nous avons été traités, ma famille et moi, pendant quatre ans", a ajouté le Portugais, qui a commencé sa carrière de coach en étant l'adjoint de Dominique D'Onofrio sur le banc liégeois en 2010.