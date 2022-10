FC Bruges - FC Porto: suivez la rencontre EN DIRECT

Déjà qualifié pour les 8e de finale, le FC Bruges peut s'assurer de terminer à la première place de son groupe de Ligue des Champions. Pour cela, les Brugeois n'ont besoin que d'un seul point contre Porto ce soir.

90': Deux minutes de temps additionnel.

83': Très belle occasion pour Jutgla qui aurait pu sauver l'honneur, mais le gardien portugais se couche bien et garde ses cages inviolées.

77': On a eu droit à quelques changements de part et d'autre. Avec le coup que les Brugeois ont pris sur la tête et la solidité défensive des Portugais, on voit mal Bruges inverser la tendance en un quart d'heure.

72': Les Brugeois ne sont plus tout dans le match. Dès que Porto hausse le rythme, plus personne ne suit. On frôle le 0-5 mais Mignolet se détend bien.

70': Doublé du buteur iranien Taremi. Bruges perd 0-4 ! Les Portugais lavent l'affront du match aller où ils avaient perdu 0-4...

68': L'intensité est retombée un peu et heureusement pour les Brugeois qui ont pris un gros coup sur la tête.

60': Ça tourne à la correction, Porto inscrit le 3e but ! Bruges prend l'eau.

56': Aie aie aie. BUUUT de Porto !

52': Noah Lang tire le penalty et la rate aussi ! C'est fou ! La gardien portugais repousse le tir puissant sur la barre. Quelle séquence de jeu !

51': On va redonner le penalty ! Incroyable. Le gardien est accusé d'avoir bougé trop tôt, mais a bien gardé son pied sur la ligne. Hallucinant !

50': C'est raté ! Diego Costa repousse le tir de Vanaken, le score reste à 0-1.

49': PENALTY ! David Carmo a eu un geste d'humeur idiot sur Mechele qui provoque un penalty après vérification de l'arbitre.

48': AH ! Potentiel penalty pour Bruges ! L'arbitre va vérifier la VAR.

46': On espère que le discours de Carl Hoefkens aura remué les joueurs brugeois et qu'ils sont prêts parce que c'est reparti !

Pour la petite info, Bruges a tenu 392 minutes dans cette Ligue des Champions avant d'encaisser son premier but. C'est énorme.

Mi-temps ! Les Brugeois se sont montrés trop peu dangereux dans cette première période et Porto mène méritoirement au score. Tout reste possible dans les 45 dernières minutes à venir.

45+1': Dommage pour Bruges ! Skov Olsen reçoit une superbe passe et fonce vers le but, il se décentre pour envoyer un centre. Mais la défense est très bien revenue et empêche le ballon d'arriver dans des pieds brugeois.

45': Il y aura deux minutes de temps additionnel.

43': C'est encore la soupe à la grimace dans le rectangle brugeois. Deux joueurs de Porto s'écroulent sur de petits contacts, mais l'arbitre est bien placé et laisse le jeu se poursuivre. Skov Olsen part en contre-attaque, mais son centre est contré.

38': Bruges veut réagir, mais peine à y arriver. On voit quelques fulgurances, mais globalement ils n'arrivent pas à se montrer très dangereux.

32': Et le voilà ! BUUUT pour Porto. Bruges encaisse son premier but dans cette compétition après 4 matchs et 32 minutes. Une passe lumineuse transperce deux lignes brugeoises pour trouver Taremi qui enroule le ballon et ouvre le score.

30': On est à la demi-heure et on peut dire franchement que les 30 première minutes ont été très agréables ! On a de l'intensité, du frisson, des fautes et des cartes. Place aux buts à present.

29': Eustaquio prend une carte jaune également pour un tirage de maillot après avoir pris un petit pont.

28': Carton jaune pour Denis Odoi. Le Brugeois est en retard et met le pied sur celui d'un adversaire, c'est mérité. La carte a des conséquences car il manquera le dernier match face à Leverkusen.

25': Les dieux du foot sont avec les Brugeois ce soir. Une frappe Portugaise extrêmement dangereuse dans le rectangle de Bruges est déviée par... Un autre joueur de Porto ! La balle ne veut pas rentrer dans les filets de Simon Mignolet. C'est savoureux, ils ont une chance de dingue et doivent en profiter.

24': En perte de balle, Bruges ne va pas presser au delà de la ligne médiane. Ça laisse l'occasion aux Portugais de construire de l'arrière.

18': On vit un moment de folie ! Cette fois, l'occasion est brugeoise. Olsen envoie un centre très bien placé sur la tête de Jutgla, mais Diego Costa, le gardien portugais, intervient très bien.

17': C'est pas vrai !? Temps très fort de Porto qui se créé occasion sur occasion. Encore un face-à-face avec le ballon qui est envoyé au-dessus du cadre. Bruges a beaucoup de chance, Porto est vraiment maladroit.

16': Corner très chaud pour Porto ! Mignolet encore décisif avec une parade empêche son équipe d'encaisser pour la première fois de la compétition.

15': OLALA ! Gros mic mac dans le petit rectangle brugeois, la balle sort en corner mais pour le même prix ça rentrait.

14': Bruges hérite d'un coup franc le long de la ligne de touche aux 35 mètres. Le ballon est envoyé dans le rectangle, mais repoussé par la défense.

12': Plus trop d'occasions franche depuis le gaspillage portugais. Les deux équipes font jeu égal.

6': Première occasion pour les Portugais ! Eustaquio se retrouve seul face à Mignolet dans le rectangle et envoie le ballon au dessus du cadre.

5': Proto enchaîne deux corners de suite, mais n'en fait rien. Mignolet s'empare du ballon et relance Skov Olsen, qui va perdre la balle un peu plus loin.

2': Les Brugeois commencent la rencontre comme à leur habitude : avec confiance et déterminisme. De ce qu'on voit des premières secondes, le match s'annonce passionnant.

0': C'est parti les amis ! Le score est de 0-0 et Bruges est virtuellement premier de son groupe pour de bon !

Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce live ! Nous nous apprêtons à vivre une soirée légendaire pour le football belge. Si le Club de Bruges prend un point ce soir contre Porto, les Belges termineront la phase de poule à la première place de leur groupe. Un exploit qu'aucun club belge n'a encore réalisé. Autant vous dire que l'ambiance sera bouillante au Jan Breydel, le stade de Bruges.

Les compositions

Pour remplacer Kamal Sowah, suspendu, Carl Hoefkens a décidé d'offrir à Noa Lang ses premières minutes de jeu de la saison en Ligue des Champions contre le FC Porto, mercredi soir.

Titulaire lors des quatre premiers matchs de groupe, Sowah a été exclu (deux cartons jaunes) il y a quinze jours lors du déplacement à l'Atlético de Madrid où le Club Bruges a arraché sa qualification pour les huitièmes de finale (0-0). Le remplacement de Sowah par Lang est le seul changement effectué par Hoefkens par rapport à l'équipe de départ à Madrid.

Simon Mignolet aura devant lui le trio défensif composé de Mechele, Sylla et Odoi. Nielsen et Onyedika doivent assurer l'équilibre du milieu de terrain en soutien de Vanaken alors que Skov Olsen et Buchanan arpenteront les flancs. En attaque, Lang sera associé à Jutgla.

Par rapport à l'équipe qui a fait match nul 2-2 à Union samedi dernier, Boyata et Meijer ont cédé leur place à Sylla (suspendu en championnat) et à Lang.

Le FC Porto est privé de son capitaine Pepe, blessé au genou. Fabio Cardoso prendra sa place dans l'axe de la défense.