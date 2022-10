Ligue des Champions - Simon Mignolet après la défaite contre le FC Porto : "Ce n'était pas notre soirée"

(Belga) Le Club Bruges a essuyé sa première défaite en phase de poules de la Ligue des Champions. Alors qu'il n'avait pas encaissé un seul but jusqu'ici, Simon Mignolet s'est retourné quatre fois contre Porto, mercredi soir.

"C'était un match difficile. Dans les 20 premières minutes, nous aurions pu encaisser, mais on y a échappé. Finalement, Porto a marqué son premier but avec facilité. C'était le scénario idéal pour eux car cela leur a permis de pratiquer leur jeu favori en contre", a déclaré Mignolet. À la pause, les joueurs du Club ont repris courage mais après avoir raté à deux reprises un penalty par Hans Vanaken et Noa Lang, ils ont reçu un coup sur la tête. Porto a encore marqué trois autres buts. "Le 1-1 aurait pu changer le match mais malheureusement nous n'avons pas marqué. Manifestement, ce n'était pas notre soirée. En Ligue des Champions, il faut savoir saisir les moments, ce que nous avions bien fait lors des quatre matchs précédents. Il faut l'admettre, Porto a mérité sa victoire." Avec 10 points sur 15, le Club reste leader du Groupe B. "Mais cela ne change pas le fait que nous voulons gagner chaque match. Nous devons terminer premiers. Nous aurons une autre chance contre Leverkusen. Nous sommes déçus car en Ligue des Champions, on souhaite montrer ses qualités à chaque fois. Mais nous ne l'avons pas fait cette fois-ci", a regretté Mignolet.