Ligue des Champions - Le Brugeois Casper Nielsen estime que son équipe a payé cash ses erreurs

(Belga) Casper Nielsen s'est démené dans le cœur du jeu brugeois mais le milieu de terrain danois n'a pas pu empêcher la débâcle des siens contre le FC Porto mercredi lors de la 5e journée de Ligue des Champions (0-4) au Jan Breydel.

"J'ai le sentiment que nous aurions pu inverser la tendance si nous étions parvenus à égaliser sur ce penalty en début de seconde période. Mais nous avons pris un coup derrière la tête puis rapidement encaissé le 0-2 et le 0-3. C'est ensuite devenu très compliqué. En Ligue des Champions, il faut savoir saisir sa chance. Nous avons fait de petites erreurs ce soir (mercredi, ndlr) et nous avons été punis. Si vous n'êtes pas à 100%, vous en payez le prix", a analysé Nielsen. "Ils ont souvent joué avec de longues balles et cela nous a causé des problèmes. Ils ont créé des occasions trop facilement. Malgré ça, je n'avais pas un mauvais sentiment sur le terrain", a ajouté Nielsen. "Par moment, j'ai même eu l'impression que nous contrôlions le match. Au risque de me répéter, je pense que si nous marquons ce penalty, nous gagnons le match." Avec 10 points sur 15, le Club reste leader du Groupe B avant de se rendre au Bayer Leverkusen la semaine prochaine lors de la 6e et dernière journée. "Nous voulons remporter chaque match. Celui à Leverkusen sera évidemment très important et nous allons viser les trois points. La situation est claire. Nous avons perdu mais de nombreux matches sont encore à venir." (Belga)