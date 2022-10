Ligue des Champions de futsal - Le RSCA futsal débute la phase de groupes par un partage contre le Kairat Almaty

(Belga) Le RSCA Futsal a partagé l'enjeu contre les Kazakhs du Kairat Almaty (2-2) lors de la première journée du groupe 1 de la Ligue des Champions de futsal, mercredi au Belleheide Center de Roosdaal.

Les Anderlechtois ont mené à deux reprises, grâce à Franko Jelovcic (0-1, 4:25) et Diogo (1-2, 31:06), mais ont chaque fois vu leur adversaire revenir dans la partie, via Caio Ruiz (1-1, 16:06) et Dauren Tursagulov (2-2, 37:23), à moins de trois minutes de la fin du match. En début de soirée, les Espagnols de Palma se sont imposés 11-5 contre les Français du Sporting Paris. Ce sont d'ailleurs contre les Parisiens que le RSCA Futsal continuera jeudi sa campagne européenne (20h30). Le troisième match est prévu, toujours à Roosdaal, samedi contre Palma (20h30). Les trois premiers de ce groupe 1 seront qualifiés pour le Tour Elite, qui se tiendra du 22 au 27 novembre. Les quatre vainqueurs de groupe se qualifieront pour le Final Four, prévu fin avril début mai dans un lieu encore à déterminer. Le FC Barcelone est le tenant du titre. (Belga)