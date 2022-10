Liverpool ne fait qu'une bouchée de l'Ajax et valide son ticket pour les 8e de finale (vidéo)

Redoutable d'efficacité, Liverpool s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions mercredi à Amsterdam, en dominant l'Ajax (3-0) qui peut, sauf énorme contre-performance dans une semaine à Glasgow, désormais se projeter en Ligue Europa.

Grâce à un Mohamed Salah buteur et passeur décisif, les Reds (12 points) ont ainsi imité Naples (15), déjà qualifiés à l'entame de cette 5e journée, et à qui ils disputeront la première place du groupe A le 1er novembre à Anfield. Les Napolitains se sont imposés mercredi 3-0 face à des Glasgow Rangers, toujours bloqués à zéro point.

Le club écossais recevra l'Ajax (3 points) lors de la dernière journée avec l'obligation de s'imposer par au moins cinq buts d'écart afin d'être reversé en C3. Scénario improbable tant les Rangers sont apparus bien faibles cette saison sur la scène continentale (un seul but inscrit pour dix-neuf concédés !).

A la Johan Cruyff Arena, Liverpool a d'abord connu des difficultés à contenir l'enthousiasme débridé des joueurs d'Alfred Schreuder.

Les Reds ont en tout cas laissé l'initiative à leurs hôtes durant les 40 premières minutes. Et même avertis par une frappe de Steven Berghuis sur le montant du but défendu par Alisson Becker (3e), Jordan Henderson et ses équipiers ont pris le risque de subir le jeu.

Berghuis (encore lui à la 15e), Jorge Sanchez(17e) et Dusan Tadic (36e) n'en ont pas profité: l'Ajax avait laissé passer sa chance.