L'arbitre donne un penalty après la fin du match: Yannick Carrasco gaspille sa dernière chance et envoie son équipe en Europa League (vidéo)

C'est ne drôle de soirée qu'a vécue Yannick Carrasco mercredi soir en Ligue des Champions. L'Atlético Madrid recevait le Bayer Leverkusen et devait absolument s'imposer pour garder des chances de se qualifier pour les 8e de finale de la compétition.

Mal embarqué après l'ouverture du score allemande (0-1, 9e), l'Atléti a pu compter sur Yannick Carrasco pour remettre les deux équipes à égalité (1-1, 22e).

Mais les Colchoneros vont de nouveau se retrouver menés à peine sept minutes plus tard (1-2, 29e).

Ce n'est qu'après la pause que les troupes de DIego Simeone vont parvenir à recoller au score grâce à Rodrigo de Paul. L'Argentin, entré au jeu à la reprise, a rapidement trouvé le chemin des filets (2-2, 50e).

Le score n'évoluera plus. Malgré un dernier corner en faveur des Espagnols, l'arbitre siffle la fin de la rencontre et le marquoir affiche toujours 2-2. Mais la VAR intervient et demande à Mr Turpin d'aller vérifier les images d'un potentiel penalty.

Après vérification de l'arbitre français, le penalty est accordé. C'est Carrasco qui prend la lourde responsabilité de sauver son équipe d'une élimination précoce en C1.

Mais le tir du Diable Rouge a été repoussé par le gardien, la balle revient sur la tête d'un joueur madrilène, mais vient ensuite s'échouer sur la barre transversale. La troisième tentative ne sera pas plus fructueuse et le ballon sort des limites. Les joueurs de Bayer explosent, ceux de l'Atlético s'effondrent.

Le sort en a décidé ainsi : l'Atlético Madrid ne jouera pas les 8e de finale de la Ligue des Champions et devra absolument s'imposer devant Porto lors de la dernière journée pour ne pas voir le Bayer (qui n'a qu'un point de moins) lui passer devant et lui chiper la 3e place, synonyme de qualification pour l'Europa League.