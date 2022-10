ITF Les Franqueses del Valles : Marie Benoit battue au 2e tour du simple

(Belga) Marie Benoit, 290e dans la hiérarchie mondiale, a été éliminée au deuxième tour du tournoi de tennis ITF 100 de Les Franqueses del Valles, jeudi en Espagne.

Sortie des qualifications de cette épreuve jouée sur surface dure et qui offre une dotation de 100 000 dollars, l'Eupenoise a résisté de son mieux mais s'est inclinée au 2e tour 6-4 et 6-4 après 1h45 de match devant Sara Errani. L'Italienne de 35 ans, ancienne N.5 à la WTA et désormais 102e, est la 6e tête de série en Catalogne. Benoit, 27 ans, 8e Belge au classement mondial, est encore engagée dans le double qu'elle dispute en compagnie de la Slovène Nika Radisic. Elle jouera son billet pour les demi-finales plus tard dans la journée face aux Espagnoles Yvonne Cavalle-Reimers et Rosa Vicens Mas. (Belga)