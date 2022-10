De Wulf sur le Tour de France: "Un parcours beau et dur qui donne déjà envie d'y être"

(Belga) "Le départ au Pays basque sera très joli et cela va donner du spectacle", a réagi Stan De Wulf après la révélation du parcours du Tour de France 2023, jeudi à Paris. "Ensuite, on se dirigera vers les Pyrénées, les Alpes et les massifs montagneux de France. Je trouve que le parcours 2023 du Tour de France est très beau, très dur. Il y a aura certes des étapes nerveuses. Ce ne sera pas un départ facile avec la première journée déjà dure."

Le Belge de 24 ans s'est classé 10e meilleur jeune du Tour de France 2022. "J'ai fait mon premier Tour de France en 2022 et cela donne envie de revenir, même en sachant que ce sera dur. Mais j'ai vraiment envie d'y être au sein de l'équipe AG2R-Citroën car rien n'est impossible." (Belga)