500.000 euros pour le vainqueur: les primes du Tour de France 2023 sont connues

Le Tour de France reviendra en 2023 pour sa 110e édition. Les parcours des courses masculines et féminines ont été dévoilés ce jeudi et l'occasion se présente d'elle-même d'évoquer les primes que toucheront les coureurs et leurs équipes.

En 2022, la dotation financière pour les hommes s'élevait à 2,3 millions d'euros. Dans cette somme, 500.000 euros sont réservés pour le vainqueur final de la plus grande course du monde. Pour l'édition 2023, les sommes seront les mêmes que lors de l'édition de cette année.

Les primes sont distrubuées chaque jour de course pour les trois premiers coureurs, pour les sprints intermédiaires, les passages au sommet, mais aussi pour le prix du combatif du jour et pour le port du maillot vert ou de meilleur grimpeur. Les lauréats des classements distinctifs sont également récompensés. À noter enfin que pour le classement général, 200.000 euros étaient attribués au 2e, 100.000 au 3e.

En 2022, Jumbo-Visma est la formation qui a amassé le plus de primes au cours des trois semaines de course avec 779.750 euros. UAE Team Emirates, l'équipe de Tadej Pogacar, suivait avec 322.960€. Ineos-Grenadiers occupait la troisième place du podium avec 240.610€. Astana-Qazaqstan Team fermait la marche avec un total de 15.000€.

10x moins chez les femmes

Le Tour de France féminin sera lui aussi de la partie en 2023 pour sa deuxième édition. La course des femmes commencera le dimanche 23 juillet, soit le même jour que l'arrivée des hommes sur les Champs Elysées.

Pour ce qui est de la dotation, les sommes restent conséquentes, mais tout de même dix fois inférieures à celles des hommes. L'enveloppe totale s'élève à 250.000 euros dont 50.000 iront pour la vainqueure finale.

Habituellement, les sommes sont réparties entre les coureurs et les membres de l'équipe.