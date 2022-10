Tom Pidcock sur le Tour de France: "Il faudra faire la course dès le premier jour"

(Belga) Vainqueur en solitaire de la 12e étape du Tour de France 2022 au sommet de l'Alpe d'Huez, le Britannique Tom Pidcock, 17e de la dernière Grande Boucle qu'il disputait pour la première fois, estime que la bagarre pour le classement général débutera dès la première étape en 2023 à Bilbao.

"Je pense que la course sera lancée dès la première étape", a expliqué jeudi le coureur britannique d'Ineos-Grenadiers présent à Paris lors de l'annonce du parcours. "Ce sera donc une course très dure dès la première étape du Pays basque. Nous devons regarder et analyser les trois semaines de course qui sont proposées et voir après cela quel objectif se fixer. Je ne sais pas encore si je viserai le classement général ou les victoires d'étapes. Je pense qu'au vu du parcours du début de Tour, il devrait y avoir moins de chutes que par le passé et les candidats pour le classement général vont déjà chercher les meilleures opportunités dès les premiers jours." Évoquant la seule étape contre-la-montre du Tour de France 2023, Tom Pidcock s'est dit enthousiaste: "Ce sera un chrono individuel de 22 kilomètres seulement, sur un parcours accidenté. Ce chrono me conviendra en tout cas beaucoup mieux qu'un contre-la-montre long tracé sur un parcours plat." (Belga)