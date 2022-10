Conference League - Tenu en échec 2-2 par le FCSB, Anderlecht n'a plus son sort entre ses mains

(Belga) Anderlecht a été tenu en échec 2-2 par le club roumain du FCSB, jeudi, lors de la 5e journée du groupe B de la Conference League. Les Anderlechtois ont mené à deux reprises, par Yari Verschaeren (38e) et Jan Vertonghen (75e), mais ont à chaque fois été rejoints, à la suite des buts d'Andrea Compagno (60e) et Joyskim Dawa (82e). Toujours troisième du groupe, Anderlecht n'a plus son sort entre ses mains.

Anderlecht a fini la rencontre à dix après le deuxième jaune reçu par Michael Murillo (90e+4). Anderlecht compte 5 points et reste derrière Silkeborg (6 points), qui se déplace à West Ham (12 points, déjà qualifié) à 21h. En cas de succès des Danois, Anderlecht sera éliminé. Le FCSB est lanterne rouge avec 2 unités. Lors de la dernière journée, le 3 novembre, Anderlecht se rendra à Silkeborg. (Belga)