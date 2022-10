ATP Vienne - Sander Gillé et Joran Vliegen en demi-finales après avoir sauvé une balle de match

(Belga) Sander Gillé (ATP 60 en double) et Joran Vliegen (ATP 76 en double) ont rejoint les demi-finales du double messieurs au tournoi de tennis ATP 500 de Vienne, épreuve jouée en salle sur surface dure d'une dotation de 2.349.180 euros.

Jeudi dans la capitale autrichienne, le duo belge, passé par les qualifications, a émergé d'un duel serré contre le Britannique Daniel Evans (ATP 26 en simple) et l'Australien John Peers (ATP 33 en double). Mené d'un set après la perte de la première manche (3-6), les Limbourgeois ont enlevé le suivant (6-3) pour forcer le super tie break. Après avoir écarté une balle de match à 8-9, ils ont aligné trois points pour se hisser dans le dernier carré Demi-finalistes à l'ATP 500 de Tokyo au début du mois, le tandem limbourgeois avait été sorti au premier tour à l'European Open d'Anvers la semaine dernière. Gillé et Vliegen, respectivement 31 et 29 ans, comptent cinq titres ATP acquis ensemble. Ils affronteront les Autrichiens Alexander Erler et Lucas Miedler, invités par l'organisation et tombeurs jeudi soir du Polonais Hubert Hurkacz et du Brésilien Marcelo Melo sur le score de 7-6 (4), 6-4. Une victoire contre la paire autrichienne serait synonyme de première finale de la saison sur le circuit principal pour les Belges. (Belga)