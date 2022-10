Ligue des Champions féminine - Lyon et Janice Cayman partagent à la Juventus

(Belga) L'Olympique Lyonnais, vainqueur de la dernière Ligue des Champions féminine et lauréat de l'épreuve à huit reprises, a partagé l'enjeu à la Juventus (1-1) jeudi lors de la 2e journée de la phase de groupes. Les Lyonnaises, avec la Red Flame Janice Cayman durant toute la partie au back droit, sont dernières de leur groupe.

Une semaine après une lourde défaite à Arsenal, l'OL n'est pas parvenu à inverser la tendance. Lyon avait pourtant ouvert le score à la 23e via Horan mais la Juventus a égalisé à la 52e, sur un but contre son camp de Malard. Dans le même temps, le FC Barcelone, finaliste sortant, s'est imposé 1-4 chez les Suédoises de Rosengard et sont premières de leur groupe avec six points. (Belga)